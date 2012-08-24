Янукович верит в будущую энергетическую независимость Украины

В будущем Украина станет энергетически независимым государством, заявил Виктор Янукович. По его словам, энергетическая безопасность становится синонимом государственного суверенитета государства.



Такое заявление украинский лидер сделал, выступая в пятницу на торжествах по случаю Дня независимости Украины. "Мы должны сделать прорыв в решении наших энергетических проблем", - отметил Янукович. Он также выразил уверенность в том, что "в перспективе Украина избавится от тотальной энергетической зависимости от иностранных поставщиков энергоносителей", передает РИА Новости. У Украины есть значительные запасы собственного газа, в том числе на шельфе Черного мора, считает глава государства.