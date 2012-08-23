Премьер-министр Греции: «Я лично гарантирую выплату 100 млрд. евро Германии»

Накануне своего приезда в Берлин премьер-министр Греции Антонис Самарас сообщил, что он «лично гарантирует» выплату всех кредитов Германии. В свою очередь, он надеется получить больше времени для осуществления программы экономии.

Однако министр экономики Германии Филипп Реслер и министр финансов Вольфганг Шойбле выступают решительно против смягчения условий для Греции.

Отсрочка реформ в Греции «не сможет помочь и подорвет доверие к установленным правилам», - заявил Реслер газете «Bild». Это означает, что «тот, кто не будет придерживаться оговоренных условий и выполнять все предписания, не может надеяться на дальнейшую финансовую помощь», - подчеркнул Реслер.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле придерживается этой же точки зрения: «Продление срока для осуществления реформ не является решением проблемы и означает больше финансовых затрат».

Сам Антонис Самарас заявил газете «Süddeutsche Zeitung», что гарантирует выплату Германии 100 млрд евро. Он также подверг критике требования некоторых немецких политиков о выходе Греции из еврозоны.