МЭР: Инфляция в 2012 году может превысить ожидания

Заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач сообщил о том, что инфляция в России по итогам 2012 года может составить около 7% против ранее прогнозировавшихся 5-6%.

По словам Клепача, МЭР оценило отток капитала в июле текущего года на уровне 3-5 млрд. долларов. По прогнозам МЭР, в целом за текущий год этот показатель может превысить 50 млрд. долларов. Замглавы ведомства затруднился спрогнозировать, будет ли вообще до конца года приток капитала. И отметил, что значимого притока точно не ожидается.

Клепач также сообщил, что в июле 2012 года ВВП в годовом выражении вырос на 2,6%. По сравнению с июнем с учетом сезонного и календарного фактора он снизился на 0,2%. В январе-июле текущего года по сравнению с показателем годовой давности ВВП вырос на 4,2%.