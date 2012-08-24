Урожай зерновых в этом году составит 75 млн тонн

В текущем сельскохозяйственном году урожай зерновых в России составит 75 миллионов тонн. Об этом сообщил Николай Федоров, возглавляющий Министерство сельского хозяйства.

Глава ведомства отметил, что Минсельхоз начинал «с прогнозов, ожиданий на уровне прошлого года, в целом урожайного, в 94 миллиона тонн зернобобовых». «До последних дней мы давали прогноз в 75-80 миллионов тонн, но сегодня, скорее всего, и о 80 миллионах тонн не стоит говорить, чаще и ближе, скорее всего, 75 миллионов тонн, - сказал Федоров, передает Вести.ру. При этом министерство не тревожится относительно такого показателя - в аномально засушливый 2010 год урожай был объемом 60 миллионов тонн, а помимо 75 миллионов тонн, прогнозируемых ведомством в этом году, есть еще и переходящие запасы объемом в 17 миллионов тонн и 5 миллионов тонн зерна в интервенционном фонде.