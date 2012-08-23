Индекс РТС в четверг вырос на 1,08%, ММВБ - на 0,78%

В четверг, 23 августа, индекс РТС, по данным на 10.03 по мск, вырос на 1,08% - до 1445,93 пункта. При этом индекс ММВБ вырос на 0,78%. Этот показатель на утро сегодняшнего дня составил 1458,16 пункта.

Об этом свидетельствуют данные биржи ММВБ-РТС. Согласно прогнозам аналитиков, российский фондовый рынок начнет торги четверга ростом индексов. Этому будет способствовать тот оптимизм, с которым были восприняты протоколы заседания ФРС США, передает РИА Новости. Документы были опубликованы накануне вечером.