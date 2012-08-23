Курс доллара подешевел к евро на заявлениях главы Еврогруппы

К концу торгов в среду, 22 августа, курс доллара по отношению к евро снизился на фоне обнародованного Федрезервом США протокола заседания 31 июля-1 августа. Также свою роль сыграли заявления главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера.

Доллар США подешевел к европейской до 1,2529 доллара за евро против 1,2473 доллара за евро на закрытии торговой сессии вторника. При этом курс доллара к иене опустился до 78,59 иены, передает РИА Новости. По отношению к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США, курс доллара уменьшился до 81,47 пункта с 81,93 пункта во вторник.