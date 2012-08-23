Россия & ВТО: Сегодня снижены пошлины на импорт. ВИДЕО
23 августа 2012, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Россия накануне стала полноправным членом Всемирной торговой организации. В связи с этим с сегодняшнего дня в РФ снижаются таможенные сборы и пошлины на импорт многих продуктов и непродовольственных товаров.
Ввоз свинины в рамках квоты становится бесплатным. Ранее пошлина составляла 15 %. В то же время, плата за ввоз говядины почти не изменилась. Пошлины на молоко и молочные продукты снизились незначительно.
Зато плата за ввоз риса упала более, чем в два с половиной раза, передают Вести.
Что касается непродовольственных товаров, то из-за более низких пошлин может подешеветь одежда, в частности, детская и спортивная. В то же время стоимость ввоза в Россию основных видов тканей не изменилась.
Снижены пошлины на легковые автомобили с 30 до 25 процентов. Ставки зависят от объема двигателя.
Напомним, с 1 сентября начнет действовать утилизационный сбор.
"АН" писали, что в среду, 22 августа, Россия официально вступает во Всемирную торговую организацию.