Россия & ВТО: Сегодня снижены пошлины на импорт. ВИДЕО

Россия накануне стала полноправным членом Всемирной торговой организации. В связи с этим с сегодняшнего дня в РФ снижаются таможенные сборы и пошлины на импорт многих продуктов и непродовольственных товаров.

Ввоз свинины в рамках квоты становится бесплатным. Ранее пошлина составляла 15 %. В то же время, плата за ввоз говядины почти не изменилась. Пошлины на молоко и молочные продукты снизились незначительно.

Зато плата за ввоз риса упала более, чем в два с половиной раза, передают Вести.

Что касается непродовольственных товаров, то из-за более низких пошлин может подешеветь одежда, в частности, детская и спортивная. В то же время стоимость ввоза в Россию основных видов тканей не изменилась.

Снижены пошлины на легковые автомобили с 30 до 25 процентов. Ставки зависят от объема двигателя.

Напомним, с 1 сентября начнет действовать утилизационный сбор.

"АН" писали, что в среду, 22 августа, Россия официально вступает во Всемирную торговую организацию.