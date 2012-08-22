Курс евро на четверг составляет 39,62 руб., курс доллара - 31,8056 руб.

Официальный курс европейской валюты к рублю, установленный Центральным Банком России на четверг, 23 августа, вырос на 7,53 копейки. Курс евро составил 39,6202 рубля.

При этом курс доллара США понизился на 15,50 копейки и составил 31,8056 рубля. Как следует из данных Банка России, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, сократилась по сравнению с показателем на среду на 5 копеек, передает РИА Новости. Этот показатель составил 35,32 рубля.