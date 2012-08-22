Президент России Владимир Путин обозначил приоритеты бюджета. Выполнение всех социальных обязательств при работе над бюджетом должно быть безусловным приоритетом, заявил Путин на встрече с министром финансов Антоном Силуановым.

«Безусловным приоритетом для нас является исполнение социальных обязательств перед гражданами, причем по всем направлениям», - отметил Путин. «Имеется в виду и пенсионная система, наши пенсионные обязательства, обязательства перед бюджетниками, наши планы по модернизации Вооруженных Сил», - уточнил глава государства, передает Взгляд.ру. «Знаю, что вы с министерством обороны нашли достаточно гибкие инструменты решения всех задач, которые в этой сфере стоят, - отметил Владимир Путин. - Там могут быть определенные подвижки, связанные с готовностью или неготовностью к выполнению задач промышленностью, которая тоже нуждается в переоснащении, и на это тоже у нас предусмотрены существенные ресурсы».