За 7 месяцев ВВП Украины вырос на 2%

По итогам января-июля 2012 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 2% по сравнению с соответствующим периодом 2011г., заявил премьер Николай Азаров.

«Это неплохо, учитывая кризис в еврозоне - одном из основных наших рынков сбыта. В то же время этого, вероятно, недостаточно для значительного улучшения жизни в Украине», - добавил глава украинского правительства, передает РБК. Согласно статистике, отметил Азаров, промышленное производство в июле 2012г. возросло на 3% по сравнению с июнем.