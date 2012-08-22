Кудрин о вступлении России в ВТО: Отличный стимул для развития экономики

Вступление России в ВТО будет стимулировать развитие экономики и конкуренции, заявил бывший министр финансов России и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

Такое заявление Кудрин сделал в своем микроблоге в Twitter. «Россия стала полноправным членом ВТО. Отличный стимул для развития экономики и конкуренции», - написал Алексей Кудрин. Напомним, в среду, 22 августа, вступает в силу протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО. Россия с сегодняшнего дня становится становится 156 членом этой организации.