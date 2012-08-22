Цены на нефть растут на фоне решений о выводе зоны евро из кризиса

По итогам торгов во вторник, 21 августа, мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания результативных встреч по вопросам выхода из кризиса европейского госдолга. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 0,71 доллара выросла стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil). Этот показатель составил 96,68 доллара за баррель, передает РИА Новости. При этом цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 1,11 доллара, или 0,98% - до 114,81 доллара за баррель.