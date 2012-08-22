С сегодняшнего дня Россия официально присоединяется к ВТО

В среду, 22 августа, Россия официально вступает во Всемирную торговую организацию (ВТО). Процесс вступления нашей страны в организацию длился на протяжении 17 лет. Окончательно вопрос был решен 16 декабря 2011 года.

Вопрос о вступлении России в ВТО был решен на министерской конференции организации в Женеве. Отдельный вопрос связан с США. Пока не будет отменена поправка Джексона-Вэника, нормы ВТО не могут применяться в торговле с Соединенными Штатами, передает Вести.ру. Вступление России в ВТО — это, прежде всего, стабильность условий работы на внешних рынках и снижение барьеров в торговле, отмечает Минэкономразвития.