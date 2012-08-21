Курс рубля вырос на вечерней торговой сессии

Курс национальной валюты РФ вырос в цене на вечерней торговой сессии. Последние сделки прошли на уровне 31,72 рубля за доллар США. При этом курс евро не изменился.

Таким образом, российский рубль укрепился по отношению к американской валюте на 35 копеек. Курс евро при этом не изменился, передает РСН. По мнению экспертов, происходящее связано с позитивными настроениями на мировых площадках. Главная причина — рост цен на нефть.