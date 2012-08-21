В Москве выросли цены на бензин. Цены повысила компания "ЛУКОЙЛ" – нчиная со вторника, 21 августа, литр Аи-92 стоит на 25 копеек дороже — 27,97, при этом 95-й бензин вырос в цене на 50 копеек — до 30,47 за литр.

Такая же цена (30,47 рублей за литр) с сегодняшнего дня была установлена для дизельного топлива. Цены на столичных заправках компании не менялись с конца апреля. Более мелкие участники топливного рынка уже последовали примеру «ЛУКОЙЛа», передает РСН. Однако эксперты предсказывают основную волну подорожания бензина на осень.