Мировые цены на нефть растут на новостях из Китая и Испании

Во вторник мировые цены на нефть увеличиваются на фоне итогов размещения государственных облигаций Испании и ожиданий относительно мер поддержки экономики Китая властями страны.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла на 0,73 доллара. По данным на 15.15 по мск, этот показатель вырос на 0,76%, - до 96,70 доллара за баррель, передает РИА Новости. При этом стоимость сентябрьских фьючерсов нанефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,66 доллара, или на 0,58%. Этот показатель составил 114,36 доллара за баррель.