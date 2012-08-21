Эксперты: до конца года ставки по ипотеке в России еще подорожают

Эксперты предположили, что до конца 2012 года ставки по ипотеке в России могут подняться еще на 1 процентный пункт. Несмотря на растущую популярность, ипотека продолжает оставаться недоступной для большинства россиян. В августе текущего года ведущие банки уже подняли ставки на 0,5–1%.

За первое полугодие российские банки выдали ипотеки на 430 млрд. рублей. За аналогичный период 2011 года - 273 млрд. ост составил 60%. Объем ипотечной задолженности на балансах банков на 1 июля достиг 1,67 трлн. рублей.

По мнению аналитика "Инвесткафе" Екатерины Кондрашовой, объем выдачи новых ипотечных кредитов по итогам 2012 года может достигнуть 935 млрд. рублей.

По данным аналитиков рынка недвижимости, около 40–50% новостроек в настоящее время покупается в кредит.

Действия банков идут вразрез с планами правительства, пишет сегодня "Московский комсомолец".

Банкиры вынуждены повышать ставки из-за того, что возможности занять денег на внешних рынках из-за нестабильности в Европе все меньше. В то же время им необходимо поддерживать на приемлемом уровне свои финансовые показатели из-за повышения нормативов по достаточности капитала, которые начали действовать с 1 июля 2012 года.

В России также цены на недвижимость и так слишком высоки, а в случае понижения ставок по ипотеке до уровня, обозначенного правительством, стоимость квадратного метра может еще подняться из-за недостаточного предложения на рынке недвижимости в регионах.