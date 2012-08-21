Нам не страшно ВТО!

Заместитель исполнительного директора Петербургского отделения партии «ОПОРА РОССИИ» Илья Спирин убежден, что малому бизнесу вполне по силам «сработать конструктивно при изменении условий игры».

23 августа Российская Федерация юридически станет 156-м членом ВТО. Портал «Новости малого бизнеса» за прошедшее время неоднократно обращался к теме вступления в ВТО, анализируя с помощью комментариев представителей малого бизнеса в Санкт-Петербурге плюсы и минусы присоединения России к ВТО. Сегодня о своем видении перспективы по данному вопросу высказывается заместитель исполнительного директора Петербургского отделения партии «ОПОРА РОССИИ» Илья Спирин.

Отвечая на вопрос корреспондента «Новостей малого бизнеса» о том, действительно ли при вступлении России в ВТО могут возникнуть серьезные сложности у малого бизнеса, в том числе в Петербурге, он заявил: «Вступление России в ВТО – серьезный государственный шаг, который, безусловно, окажет влияние на все секторы экономики нашей страны. Вместе с тем, мировая практика показывает, что малый бизнес является наиболее мобильной структурой среди частных предприятий, поэтому именно у малого предпринимательства есть все перспективы сработать конструктивно при изменении «условий игры».

Напомним, что переговоры по вступлению России в ВТО велись почти 18 лет. 10 июля 2012 года Госдума РФ приняла закон о ратификации протокола о присоединении нашей страны к организации. Как уточнялось ранее, с 1 сентября 2012 года, после окончательного вхождения в ВТО, наступает первый этап выполнения обязательств России перед организацией — снижение единого таможенного тарифа, после чего каждый год с 1 сентября показатель будет понижаться вплоть до 2015 года. Затем тариф стабилизируется примерно на уровне 2015 года.