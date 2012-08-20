Германия больше не хочет идти на уступки Греции

Германия не хочет больше предоставлять финансовую помощь Греции. В конце этой недели премьер-министр Греции Антонис Самарас приедет в Германию на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в надежде, что немецкое правительство пойдёт на уступки.

В борьбе против государственного банкротства Грецию вступила в последнюю фазу. В казне Афин не хватает очередных 2,5 млрд. евро. Берлин не исключает, что Греция скоро откажется от евро. Однако, по данным Федерации немецкой промышленности, это не должно представлять угрозу для экономики Германии, передаёт немецкий канал n-tv.

В настоящее время в Германии находится министр иностранных дел Греции Димитрис Аврамопулос, который занимается подготовкой встречи Самараса и Меркель, на которую греки возлагают большие надежды. В четверг в Берлин приезжает президент Франции Франсуа Олланд на встречу по евро-кризису.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле очень скептически высказался по поводу новой финансовой помощи для Греции и сказал, что это «не должно становится бездонной ямой».