Путин пригласил в Кремль представителей угольной и горнорудной отрасли

Владимир Путин намерен встретиться с работниками российских угольных и горно-металлургических компаний. В преддверие Дня шахтера президент пригласил их в Кремль.



В понедельник в Кремле соберутся 500 представителей отрасли. Напомним, День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа, в 2012 году праздник приходится на 26-е число. При этом торжественные мероприятия в разных регионах проходят с начала недели.