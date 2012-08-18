Курс доллара превысил отметку в 32 рубля

По итогам торговой сессии в пятницу, 17 августа, средневзвешенный курс доллара на бирже ММВБ-РТС вырос на 25 копеек. Курс американской валюты достигнул отметки в 32,1 рубля.

При этом евро подорожал на 11 копеек - до 39,51 рубля. Бивалютная корзина, рассчитанная по последней сделке, прибавила 18 копеек. Этот показатель составил в пятницу 35,43 рубля, передает Лента.ру. Таким образом, доллар США превзошел отметку в 32 рубля впервые за последние две недели. В "боковом" тренде завершили торги на Московской бирже российские фондовые индексы: индекс ММВБ поднялся на 0,08 процента до 1445 пунктов, а основной показатель РТС - на 0,12 процента до 1418 пунктов.