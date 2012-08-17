Курс доллара вырос на 23 копейки, курс евро – на 11 копеек

По итогам торгов в пятницу, 17 августа, российский рубль подешевел по отношению к валютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) и особенно к доллару США. Причиной стало падение мировых цен на нефть.

По данным биржи ММВБ-РТС, курс американской валюты расчетами "завтра" к 19.00 мск вырос на 23 копейки - до 32,10 рубля. При этом курс евро увеличился на 11 копеек - до 39,51 рубля, передает РИА Новости. Стоимость бивалютной корзины вечером в пятницу выросла на 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия - до 35,43 рубля.