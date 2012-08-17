Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга превысят расходы на образование

Заместитель председателя Счетной палаты (СП) РФ Валерий Горегляд заявил о том, что расходы федерального бюджета на погашение государственного долга к 2015 году превысят объем расходов на образование.

Такое заявление Горегляд сделал на заседании экспертно-консультативной группы по проблемам госдолга РФ. По его словам, в 2013-2015гг. общий объем процентных расходов по госдолгу составит более 1,61 трлн рублей. По его словам, для финансирования бюджетного дефицита на 2013-2015гг. запланированы ежегодные масштабные заимствования, в основном на внутреннем рынке, в объеме, значительно превышающем дефицит. Об этом сообщает пресс-служба СП.