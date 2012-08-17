Цены на нефть снижаются на фоне ситуации на Ближнем Востоке

В пятницу, 17 августа, мировые цены на нефть продолжают снижаться. Причиной снижения цен на топливо стали сомнения инвесторов относительно напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI, по состоянию на 18.51 по мск, снизилась на 0,24 доллара, или на 0,25% - до 95,36 доллара за баррель. При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent сократилась на 2,15 доллара, или на 1,87%, передает РИА Новости. Этот показатель составил 113,12 доллара за баррель.