Российский рынок акций завершил торги в четверг, 16 августа, "в плюсе". Об этом свидетельствуют данные биржи ММВБ-РТС. При этом во второй половине дня рынок ушел в отрицательную область.

Согласно данным биржи, к окончанию сессии индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия среды на 0,25% - до 1451,87 пункта. Об этом пишет РИА Новости. При этом индекс РТС поднялся к этому времени на 0,26% - до 1431,07 пункта.