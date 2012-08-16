Автомобилистов ждет подорожание бензина в России на 2,5 рубля

Согласно прогнозу Топливного союза, российских автомобилистов ждет подорожание автомобильного топлива. Осенью литр бензина на АЗС страны может подорожать в среднем на 2-2,5 рубля. Причина роста сезонная - к осени россияне возвращаются из отпусков, потребление бензина увеличивается.

Исполнительный директор Топливного союза Григорий Сергиенко напомнил, что со второй половины августа наступает уборочная страда, пишет "Российская газета". "Мы оцениваем этот сезонный рост в 15 процентов по сравнению с остальными месяцами года. Потребление бензина увеличивается, а это поднимает цены вверх", - пояснил Сергиенко.

Но эксперт успокоил, что осенью дефицит бензина России не грозит. "Сейчас НПЗ создают резервные запасы топлива, и тот факт, что они встают на профилактику, практически не влияет на объем топлива, поступающий на рынок", - сказал исполнительный директор Топливного союза.