Миллиардер Джордж Сорос вернулся к инвестициям в золото

Миллиардер - легендарный финансист Джордж Сорос вернулся после 2-летнего перерыва на мировой рынок золота. Инвестор Сорос, воспользовавшись резким снижением мировых цен на драгоценный металл, почти в три раза увеличил свои позиции по золоту: с 52 млн. долларов в начале года до 137,3 млн. долларов во втором квартале текущего года.

Доля Soros Fund Management в торгующем золотом фонде SPDR Gold Trust выросла к концу второго квартала более чем в два раза по сравнению с первым кварталом - до 884 тысячи акций.

Скорее всего, шаг финансиста вызван опасениями Джорджа Сороса относительно нового витка кризиса еврозоны, который может привести к ее развалу.

В последнее время золото вновь стало подниматься в цене на фоне долгового кризиса в Европе. в среду, 15 августа, унция этого драг металла торгуется в районе 1603 долларов. В 2011 году цены на золото установили рекорд, достигнув в определенный момент 1889 долларов за унцию.