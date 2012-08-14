В Мордовии появится навозная электростанция, крупнейшая в России

В Мордовии началось строительство биогазовой электростанции. Электростанция, которую строят в поселке Ромодановское, будет работать на навозе от крупного рогатого скота и свекольном жоме.

Как ожидается, мощность электростанции составляет 4,4 мегаватта, что делает ее крупнейшей в России. Сырье на станцию будут поставлять кооператив "Ромодановское", а также близлежащие фермерские хозяйства и сахарный завод, передает Лента.ру. Строительство биогазовой электростанции предполагается завершить к концу 2014 года. Его стоимость составит 25-30 миллионов евро.