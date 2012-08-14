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В Мордовии появится навозная электростанция, крупнейшая в России

14 августа 2012, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Мордовии появится навозная электростанция, крупнейшая в России

В Мордовии началось строительство биогазовой электростанции. Электростанция, которую строят в поселке Ромодановское, будет работать на навозе от крупного рогатого скота и свекольном жоме.

Как ожидается, мощность электростанции составляет 4,4 мегаватта, что делает ее крупнейшей в России. Сырье на станцию будут поставлять кооператив "Ромодановское", а также близлежащие фермерские хозяйства и сахарный завод, передает Лента.ру. Строительство биогазовой электростанции предполагается завершить к концу 2014 года. Его стоимость составит 25-30 миллионов евро.

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Депутат Госдумы России и бывший главный прокурор Крыма ответила генеральному секретарю военного альянса Йенсу СТОЛТЕНБЕРГУ. Напомним, что генсек НАТО выдвинул свою версию присоединения Крыма к России. По его мнению, причиной было желание России доминировать в мире

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