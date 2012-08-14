Курс доллара упал на 2 коп., евро подорожал на 11 коп.

Во вторник торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась с укрепления курса рубля по отношению к доллару и бивалютной "корзине". Курс доллара составил 31,7656 руб./долл.

При этом рубль ослабевает к евро. Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 39,2702 руб./евро. Этот показатель на 11 копеек выше уровня закрытия торгового дня в понедельник, 13 августа. По состоянию на 10:15 по мск стоимость "корзины" Банка России мск составляла 35,1480 руб., что на 7 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.