Фондовый рынок России сегодня открылся ростом индексов

Торги на российском рынке акций начались ростом ведущих фондовых индексов на нейтральном внешнем фоне.

Лидерами роста на РТС к этому часу являются ценные бумаги "ЛУКойла" (+0,57%), "Сбербанка" (+0,17%) и "Роснефти" (+0,62%).

По состоянию на 10:10 мск индекс ММВБ подрос на 0,33% - до 1446,12 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1430,16 пункта, что на 0,20% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.