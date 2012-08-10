Власти Украины не будут повышать цены на газ для населения

Правительство Украины не допустит увеличения цен на газ для населения и теплокоммунэнерго. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

Такое заявление Тигипко сделал на пресс-конференции в Днепропетровской облгосадминистрации. «Никакого поднятия цен для населения и теплокомунэнерго не будет, и точка», - отметил Сергей Тигипко, передает РБК. При этом, если в перспективе кабинет министров будет идти на повышение цены на газ, то власти разработают специальные компенсаторные механизмы для беднейшего населения, заявил вице-премьер. Он также подчеркнул, что богатые в этом случае будут платить полную стоимость.