Медведев одобрил соглашение о покупке "Белтрансгаза"
10 августа 2012, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Медведев одобрил соглашение с Белоруссией о покупке "Белтрансгаза". Премьер подписал соответствующее постановление. Соглашение между сторонами было подписано еще 25 ноября.
Постановление "О внесении на ратификацию соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" было опубликовано в электронном банке данных. Из документа следует, что одобрено соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности "Белтрансгаза". Данное соглашение было подписано в Москве 25 ноября 2011г.
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