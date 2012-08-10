Дмитрий Медведев одобрил соглашение с Белоруссией о покупке "Белтрансгаза". Премьер подписал соответствующее постановление. Соглашение между сторонами было подписано еще 25 ноября.

Постановление "О внесении на ратификацию соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" было опубликовано в электронном банке данных. Из документа следует, что одобрено соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности "Белтрансгаза". Данное соглашение было подписано в Москве 25 ноября 2011г.