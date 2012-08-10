В пятницу российский рубль по итогам торгов подешевел к корзине на фоне плохих данных из Китая. Согласно данным биржи ММВБ-РТС, курс доллара вырос на 16 копеек, курс евро – на 17 копеек.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск на ММВБ-РТС в пятницу до 31,83 рубля, курс евро - до 39,18 рубля. При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 17 копеек, передает РИА Новости. Этот показатель составил 35,14 рубля.