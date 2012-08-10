Мировые цены на нефть снижаются

В пятницу, 10 августа, мировые цены на нефть продолжают снижаться после публикации данных по профициту торгового баланса Китая. Свою роль также сыграло снижение Международным энергетическим агентством прогноза по спросу на нефть.

По состоянию на 18.54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась на 0,68% или на 0,73 доллара. Этот показатель составил 92,68 доллара за баррель, передает РИА Новости. При этом стоимость сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent уменьшилась на 0,91% или на 0,8 доллара - до 112,31 доллара за баррель.