ВВП России вырос во втором квартале на 4%

Во втором квартале 2012 года ВВП России вырос относительно соответствующего периода 2011 года, на 4%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Ранее прогноз аналитиков подтвердил министр экономического развития РФ Андрей Белоусов.

Ранее глава ведомства сообщил, что рост ВВП РФ в первом полугодии текущего года составил около 4,4%. "Темпы роста оказались выше, чем мы ожидали. Я думаю, что мы выйдем примерно на 3,9% во II квартале, а в целом по полугодию рост будет выше 4%. 4,4%, где-то так", - сказал Белоусов, передает РБК. До этого министр прогнозировал рост ВВП РФ во II квартале 2012г. на уровне 3,9-4%.