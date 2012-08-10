Банк России обновил список законных обменников валюты

Банк России обнародовал сегодня обновленный список 6376 филиалов банков, имеющих право на осуществление операций с иностранной валютой в Москве и Подмосковье.

Напомним, с 1 октября 2010 года Центробанк изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Обменные пункты преобразованы в дополнительные офисы банков и операционные кассы вне кассового узла.

Напомним, по правилам Банка России, обменные пункты должны располагаться в капитальном здании.

Пункты должны не только обменивать наличную иностранную валюту, но и проводить иные банковские операции.



На стенде в помещении обменного пункта должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения.