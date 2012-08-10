Лукашенко: Белоруссия построит две АЭС, а не одну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил, что стране необходимы АЭС, причем не одна.

Лукашенко пояснил, что в Белоруссии 80–85 процентов природного газа из 22–23 млрд. кубометров, которые покупаются, идет на выработку электроэнергии, которой в стране дефицит.

Белорусский президент подчеркнул, что рассуждения о атомной станции в стране должны быть закончены. АЭС уже начали строить. "Придет время – мы построим и вторую", - сказал Лукашенко, отметив, что не одну. Лукашенко предложил строить быстро, но очень качественно. Он отметил, что АЭС – это объект высочайших технологий, он выведет Беларусь на более высокий интеллектуальный, промышленный уровень развития.