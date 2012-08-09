Никто не хочет продавать золото Гохрану России

В этом году может оказаться, что Гохран России не купит запланированные 500 килограмм золота для пополнения Госфонда. На аукцион, объявленный ведомством, не подано ни одной заявки.

Электронный аукцион на закупку золотых слитков почти на один миллиард рублей был объявлен в начале августа, заявки принимаются до конца месяца. Проблемы с закупкой золота у Гохрана возникают не впервые, в связи с тем, что золотодобывающим компаниям сдавать свою продукцию государству не очень выгодно. Они отдают предпочтение банкам, которые предлагают гораздо более привлекательные условия, например, дают аванс в 50% стоимости покупки, тогда как Гохрану до недавнего времени разрешалось выплачивать всего 30%, объяснили в ведомстве РГ.

А с 2012 года Гохрану вообще запретили авансировать покупки и обязали приобретать золото строго в рамках 94-го закона о госзакупках.

«Раньше мы платили аванс, цена фиксировалась, по этой стоимости мы и покупали золото. Пусть не так много, как хотелось бы, но все-таки сделки шли. Теперь нужно проводить аукцион. Его особенность в том, что выигрывает тот, кто предлагает наименьшую цену за товар. Но применительно к золоту это абсурд! Есть твердая цена - лондонский фиксинг. Трудно представить, что кто-то захочет продавать его нам дешевле. Думаю, к концу срока приема заявок мы, скорее всего, так и не получим ни одной", - добавил неназванный собеседник газеты.