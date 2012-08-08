Роман Абрамович, продаст крупнейшее в России месторождение олова - Пыркакай на Чукотке. Компания Millhouse, управляющая активами российского бизнесмена, намерена выручить за месторождение около 300 миллионов долларов.

Потенциальным покупателем называют китайскую государственную Shenhua Group, которая занимает второе место в мире по объемам добычи угля, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет. На Дальнем Востоке сосредоточено значительное количество месторождений олова, превосходящих по объемам запасов многие оловянные бассейны мира.

Запасы олова на месторождении Пыркакай оцениваются в 228,5 тысячи тонн, оно занимает четвертое место в мире по их объемам.

Разработку месторождения планируется начать в 2017 году, а к 2018-му из него планируется ежегодно извлекать более шести миллионов тонн руды, из которых производить 11,1 тыс. тонн олова и 814 тонн вольфрама. Общий срок жизни месторождения оценивается в 29 лет.