Цены на нефть падают на фоне данных о слабом спросе в США

Цены на нефть на мировыъ ранках снижаются в среду на фоне публикации статистических данных о снижении потребления сырья в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 93,3 доллара за баррель.

При этом нефтяная смесь марки Brent подешевела на 0,40 доллара, или на 0,36%. Этот показатель составил 111,6 доллара за баррель. Американский институт нефти ранее объявил о сокращении потребления нефти в США за прошедшую неделю на 4% - до 15,9 миллиона баррелей, что является самым значительным снижением за месяц, передает РИА Новости. Уровень потребления бензина при этом был минимальным с февраля 2012 года.