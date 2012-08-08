Агентство Standard & Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Греции
8 августа 2012, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Греции со «стабильного» до «негативного».
S&P также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Греции, находящийся на отметке «CCC». Этот рейтинг носит название «мусорный».
Прогноз по рейтингу был понижен в связи с тем, что Греции может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов, передает ВВС.
Негативный прогноз означает возможное понижение рейтинга в течение ближайших 12-18 месяцев.
По прогнозам S&P, ВВП Греции сократится на 10-11 процентов в течение 2012-2013 лет.
Ранее сообщалось, что в августе правительство Греции попытается избежать дефолта по внешнему долгу путем краткосрочных заимствований в отсутствие кредитов от международной «тройки» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ).