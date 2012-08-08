Агентство Standard & Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Греции

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Греции со «стабильного» до «негативного».

S&P также подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Греции, находящийся на отметке «CCC». Этот рейтинг носит название «мусорный».

Прогноз по рейтингу был понижен в связи с тем, что Греции может понадобиться дополнительная помощь от международных кредиторов, передает ВВС.

Негативный прогноз означает возможное понижение рейтинга в течение ближайших 12-18 месяцев.

По прогнозам S&P, ВВП Греции сократится на 10-11 процентов в течение 2012-2013 лет.

Ранее сообщалось, что в августе правительство Греции попытается избежать дефолта по внешнему долгу путем краткосрочных заимствований в отсутствие кредитов от международной «тройки» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ).