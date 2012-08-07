Медведев предложил подумать да и создать новый региональный самолет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров во вторник предложил подумать над созданием в России нового регионального самолета.

Но глава правительства сомневается, что отечественные авиастроители смогут сделать это самостоятельно, без иностранных фирм. «Нам нужно - либо самостоятельно, что, на мой взгляд, пока маловероятно, но может быть вы меня разубедите, я буду счастлив услышать иное мнение, - либо с кем-то из производителей мирового уровня», - сказал Медведев и поручил Минпромторгу, Объединенной авиастроительной корпорации и перевозчикам проработать этот вопрос.

При этом глава правительства очередной раз подчеркнул, что все должны исходить из того, что приоритетным является жизнь людей, а не меры по поддержке отечественного производителя, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина раскритиковал регионы за неэффективную реализацию программы субсидирования региональных авиаперевозчиков и потребовал от Минтранса проанализировать ситуацию, поскольку из 30 субъектов ей воспользовались только шесть.

Медведев назвал одной из приоритетных задач власти развитие сети региональных пассажирских авиаперевозок. По его данным, в России они практически остались на уровне 2003 года.

По его словам, региональными и местными авиалиниями перевозится 4 миллиона пассажиров, что составляет 15% от общего числа всех перевозок по внутренним маршрутам. Премьер отметил, что даже крупные российские города редко связаны прямыми рейсами."Подчас, удобнее перелететь через Москву", - сказал глава правительства.