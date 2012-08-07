Италия не может выбраться из рецессии

Экономика Италии никак не может выбраться из кризиса. За последний год показатели ВВП сокращаются каждый квартал. Одной из причин кризиса является снижение спроса на итальянские товары, как в самой стране, так и за рубежом.

Ассоциация розничной торговли ожидает, что в 2012 году потребительские расходы на душу населения упадут настолько низко, как ещё никогда не падали с момента окончания Второй мировой войны.

В борьбе с долговым кризисом правительство во главе с премьер-министром Марио Монти с конца 2011 года проводит политику жесткой экономии, которая включает в себя повышение налогов.

Долговой эквивалент Италии составляет 123 процентов от годового объема всего производства. Таким образом, она занимает второе место после Греции по объему долга.