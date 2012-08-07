Минфин решил еще повысить акцизы на табак и алкоголь

Минфин считает необходимым повысить акцизы на крепкий алкоголь и табак в среднем на 20 процентов. По расчетам чиновников, в 2015 году такое повышение принесет федеральному бюджету дополнительные 92,3 миллиарда рублей, а региональным - 39,3 миллиарда.

Ранее заместитель Министерства финансов Сергей Шаталов заявлял, что рост акциза на табак и алкоголь в 2015 году должен составить только 12 процентов. Ведомство уже разослало на согласование правительственным структурам проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий индексацию акцизов в 2013-2015 годах, пишет газета "Ведомости".

Рост сборов в 2013-2014 годах предложено оставить на ранее запланированном уровне, а повышение акцизов на 2015 год - пересмотреть.

Акциз на крепкий алкоголь на 2012 год установлен в размере 300 рублей за литр. В 2013-м он вырастет до 400 рублей (25 процентов), а в 2014 году - до 500 рублей.

Акцизы на сигареты и папиросы в 2012 году установлены на уровне 360 рублей за тысячу штук плюс 7,5 процента от стоимости продажи (в настоящее время производитель устанавливает максимальную розничную цену). В 2013-м году сбор вырастет до 550 рублей плюс восемь процентов, а в 2014-м - до 800 рублей за тысячу штук плюс 8,5 процента от стоимости. Таким образом, в 2013 году увеличение акциза на сигареты и папиросы составит около 50 процентов, а в 2014-м - 45 процентов.