Хана отечественному рисоводству? Россия снижает пошлины на ввоз риса

В связи со вступлением в ВТО, которое состоится 23 августа, Россия снизит пошлины на ввоз риса. Согласно утвержденному Евразийской комиссией единому таможенному тарифу, пошлина на ввоз риса составит 15%, но не менее €0,045 за 1 кг против сегодняшних €0,12 евро за 1 кг.

Но на некоторые виды риса, в частности, на рис с отношением длины к ширине, равным 3 и более, пошлина сохранится на уровне €0,12 евро за 1 кг.

Как заявлял ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, реальная пошлина на импорт риса будет еще ниже, порядка €0,030 евро за килограмм, поскольку рис ввозится из развивающихся стран, которые пользуются преференциями РФ.

Эксперты зернового рынка полагают, это может привести к росту импорта риса и нанести ущерб отечественному рисоводству, которое благодаря защитным мерам правительства за последние годы наращивало производство, передает ИТАР-ТАСС.

Зерновой союз предлагает ввести для рисоводческой отрасли РФ погектарные выплаты в размере 5 тыс. рубл. на гектар для адаптации к условиям ВТО.

Соответствующие предложения направлены в Минсельхоз и Госдуму.

Импортная пошлина на зерновые культуры после вступления России в ВТО не изменится и составит 5%. Сохранится и пошлина на ввоз муки — 10%, кроме рисовой муки, пошлина на которую так же, как и на рис, снизится с сегодняшних 0,12 евро за 1 кг до 15%, но не менее 0,045 евро за 1 кг.

2аН" писали, что Россия станет полноправным участником Всемирной торговой организации с 23 августа этого года.