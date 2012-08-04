Марио Драги: Есть три условия успеха плана ЕЦБ по спасению евро

Европейский Центральный банк будет скупать гособлигации проблемных стран, с тем чтоб понизить для правительств стоимость кредитов и выровнять ситуацию с евро, заявил накануне председатель ЕЦБ Марио Драги.

"АН" писали, что 26 июля Драги заявил, что его учреждение сохранит евро, "чего бы это ни стоило", и добавил: "Поверьте, этого будет достаточно". А 2 автуста он уточнил, что ЕЦБ потребуется куда меньше ресурсов для приобретения облигаций при выполнении трёх условий.

"Вполне вероятно, что за заявлением Драги действительно последует приобретение ЕЦБ испанских (и итальянских) суверенных облигаций", - комментирует бывший министр экономики Турции и вице-президент Всемирного банка Кемал Дервис на сайте Project Syndicate,передают Вести.

Для того, чтобы в августе окончательно переломить кризис еврозоны, должны произойти три вещи - заработать программа ЕЦБ по скупке облигаций для снижения суверенных процентных ставок, наметится конкретный прогресс в создании подлинного экономического союза и будут реалистично пересмотрены текущие стабилизационные программы стран Евросоюза.

Необходимо снизить темп сокращения дефицита бюджета, особенно в Испании, потому что в краткосрочной перспективе объем производства определяется спросом, а частный спрос не может заменить собой общественный спрос, до тех пор пока не будет восстановлена некоторая степень веры в будущее.

Даже если появятся очередные плохие новости для ЕС (например, из Греции, или новости о более резком, чем ожидалось, замедлении экономического роста в Китае), еврозона сможет начать выходить из кризиса в этом месяце.