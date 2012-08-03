Власти Испании затянут потуже пояса народу ради получения кредитов

Испания в полном объеме воспользуется иностранным кредитом на спасение экономики, при осознании того, что Евросоюз увязывает выделение Мадриду пакета помощи с введением мер строгой бюджетной экономии.

"Правительство найдет наилучший для испанского народа выход из трудной ситуации", - заявил испанский премьер Рахой, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что испанское правительство в середине июля обнародовало антикризисный план, предусматривающий экономию бюджетных средств в размере 125 млрд долларов в течение двух с небольшим лет.

По словам премьера, власти рассчитывают сэкономить средства путем повышения налогов и сокращения бюджетных расходов.

В июне Испания обратилась к европейским инвесторам с просьбой предоставить ей более $120 млрд на поддержку банковского сектора.

До сих пор антикризисные меры, принимаемые испанским правительством, вызывали у инвесторов сомнения в том, что страна способна справиться с ростом госдолга.