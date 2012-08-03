Минэкономразвития увидело риски при сохранении номера сотового телефона

В Минэкономразвития считают, что возможность бесплатно уйти к другому оператору сотовой связи со своим номером повысит тарифы на мобильную связь.

В случае принятия закона в нынешнем виде, Минэкономразвития предвидит серьезные риски для отрасли, среди которых - уход с рынка небольших операторов, неспособных оплатить модернизацию сетей. Отмечается также риск усложнения межоператорских расчетов и монополизации функций транзитного оператора при переадресации звонков. По мнению юристов, абоненты не смогут защитить свои права, пишет газета "Известия".

По разработанному Минкомсвязи документу, услуга переносимости номеров должна быть бесплатной для абонентов. Когда абонент сообщил оператору о желании уйти вместе с номером, оператор не должен испрашивать согласия Россвязи, которое закрепляет за операторами номерной ресурс.

Оператор, от которого уходит абонент, обязан в течение трех дней после получения заявления обеспечить возможность передачи номера.