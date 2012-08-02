Банк-Т - возможный фигурант «черного списка» ЦБ?

Разрастание кризисных явлений в мировой экономике и стремление оградить от них национальную банковскую систему подвигает регулирующие структуры в лице Центрального Банка и Агентства по страхованию вкладов к ужесточению надзора за финансово-кредитными организациями. И то, что считалось допустимым и ненаказуемым в докризисный период, вполне может оказаться в ближайшее время и недопустимым, и наказуемым. Например, целенаправленное или «благоприобретенное» (то есть осуществленное в результате очевидного непрофессионализма) доведение банка до банкротства.

В середине июня этого года Агентство по страхованию вкладов (которое, по законодательству, выполняет роль конкурсного управляющего в банках-банкротах) выступило с инициативой наказывать собственников «рухнувших» финансово-кредитных организаций рублем. И не только собственников, но и лиц, осуществляющих контроль над деятельностью банка (то есть, людей, которые формально не числятся как владельцы, но, по сути, являются таковыми).

Центральный Банк РФ обещает расширить «черный список», в который попадают топ-менеджеры и собственники криминально обанкротившихся банков. Для фигурантов этого списка вводится запрет на занимание высокопоставленных должностей в финансовых организаций и запрет на приобретение пакетов акций других банков.

Также в ЦБ считают, что топ-менеджеры и собственники должны нести ответственность – вплоть до уголовной – за другие «художества»: преднамеренное искажение результатов финансовой отчетности, естественно, в сторону улучшения.

Регуляторов можно понять: в последние несколько лет российский банковский рынок потрясла целая серия криминальных и полукриминальных банкротств. В историях Межпробанка, банков «уринской группы», недавно обанкротившегося банка «Холдинг-Кредит» и т.д. было все – и подделка отчетности, и использование банковских организаций для кредитования «связанных заемщиков», и признаки вывода активов через «фирмы-прокладки». Чтобы предотвратить подобные явления в будущем, ЦБ ужесточает нормативные требования к банкам. И прекрасный тому пример – вступление в силу новой редакции Инструкции 110-И, предусматривающий установление повышенных коэффициентов резервирования по рискованным операциям.

Но одних инструкций мало, считают наблюдатели. Нечистоплотные менеджеры и собственники куда больше боятся суда и возможного уголовного или административного (финансового) наказания, чем всех инструкций регулятора, вместе взятых.

Какой отсюда вывод? Руководителям и собственникам банков, проводящих чрезмерно рискованную политику – в силу ли злых намерений, или в следствие завышенных амбиций и неумения просчитывать риски – есть смысл опасться. Времена либерализма подходят к концу. И регуляторы вряд ли будут проявлять гуманизм в случае «вскрытия» -после отзыва лицензии - «дыр» в банковском балансе очередной финансово-кредитной организации . Особенно в тех случаях, если у этой организации останутся большие обязательства перед частными лицами, например, держателями депозитов.

«Группа риска», как утверждают эксперты, достаточно велика: многие из российских банков, особенно из тех, которые занимают в различных рейтингах 500 и далее места, попадают в нее. Можно с определенной долей уверенности предположить, что среди них и Банк-Т (или Банк-2Т, или wi-fi банк - даже не знаешь, как его называть). Данная финансово-кредитная организация столько раз переименовывалась, что проследить за сменой ее бренда достаточно сложно. Но еще сложнее понять, какой стратегии придерживаются ее руководители и собственники, которые сначала позиционировали свое «детище» как «банк будущего», потом - как «финансовый супермаркет», потом - как банк, ориентированный на VIP-обслуживание корпоративных клиентов.

В общем, стратегия банка, как и его название, менялось неоднократно, но неизменным оставалось одно: активное привлечение «коротких денег» в виде вкладов физических лиц (причем под проценты, выше среднерыночных показателей) и финансирование этими деньгами «длинных» корпоративных проектов. Причем, судя по результатам проверки, проведенной ЦБ в конце прошлого года, часть из этих корпоративных проектов подразумевала кредитование заемщиков с неясной структурой собственности и нераскрытыми бенефициарами.

И то, и другое считается косвенными свидетельствами того, что в данном случае речь идет о «связанных заемщиках» - организациях, либо принадлежащих собственникам банка, либо частично контролируемых ими (то есть, тех, где собственники банка являются бенефициарами).

Конечно, почему банк проводит такую политику, должны разбираться компетентные организации, и в первую очередь – регулятор рынка в лице ЦБ. Мы же можем только отметить, что в случае с Банком-Т налицо явный непрофессионализм собственников, один из которых – бывший «водочный король» Артур Перепелкин, возжелавший в свое время пойти по стопам бывшего «пивного короля» Олега Тинькова. Только при этом Перепелкин почему-то упустил из виду, что г-н Тиньков разработал для своего банка «Тинькофф Кредитные Системы» принципиально иную стратегию, чем у Банка-Т.

ТКС – один из немногих сохранившихся к настоящему моменту банков-монолайнеров, основной упор в своей деятельности он делает на кредитование физических лиц с помощью кредитных карт. Обслуживание «связанных заемщиков» в данную концепцию развития не вписывается. Чего не скажешь о Банке-Т, где проверка ЦБ обнаружила достаточно большой объем кредитов, выданных сомнительным организациям, и недостаточный объем резервирования под эти кредиты.

Не наше дело советовать, как ЦБ вести себя по отношению к тому или иному участнику рынка, и как руководству и собственникам Банка-Т исправлять сложившуюся ситуацию (если она еще подлежит исправлению). Но в условиях, с одной стороны, ужесточающейся конкуренции на рынке, а с другой – ужесточающегося регулирования, судьба организаций, подобных Банку-Т, представляется не слишком радужной. Чего не скажешь о судьбе организаций, подобных «Тинькофф Кредитные Системы» - такие банки тоже принимают на себя достаточно высокие, но, как показывает практика, регулируемые риски. А обслуживание «связанных» заемщиков за счет привлечения средств частных лиц, как показывает та же практика, - риск нерегулируемый и легко реализуемый при определенном «раскладе».