Курс доллара на ММВБ-РТС вырос на 12 копеек

В четверг курс доллара расчетами "завтра" на ММВБ-РТС вырос на 12 копеек - до 32,46 рубля. При этом курс европейской валюты снизился на три копейки, до 39,76 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 35,75 рубля.

Согласно предположениям аналитиков, рубль начнет торги четверга снижением по отношению к корзине на фоне пессимизма участников рынка. Об этом сообщает РИА Новости. Причиной этому станет то, что ФРС США вновь не сообщила о планах по смягчению кредитно-денежной политики.